Já há Rei e Rainha das Vindimas do Cartaxo

Tomás Formiga, da freguesia de Vale da Pedra, e Beatriz Ramos, da freguesia de Valada, foram eleitos Rei e Rainha das Vindimas do concelho do Cartaxo 2023, numa noite de casa cheia no pavilhão municipal de exposições da cidade. Beatriz Ramos somou ao título o prémio fotogenia. O prémio Vítor de Sousa, que distingue a candidata mais simpática, foi entregue a Margarida Gaia, com 16 anos, de Vila Chã de Ourique. A Gala de eleição do Rei e Rainha das Vindimas realizou-se sábado, 16 de Agosto, com a ajuda da Big Band do Cartaxo, do maestro Rolando Ferreira, que assegurou o espectáculo do início ao fim.