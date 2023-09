Creche “O Coelhinho” na Chamusca aumenta para o dobro o número de vagas

A creche “O Coelhinho”, na Chamusca, vai poder acolher mais de 80 crianças que terão todas as condições para se desenvolverem de forma saudável e feliz. A inauguração das obras decorreu na manhã deste sábado, 23 de Setembro, com a presença do provedor da Misericórdia da Chamusca, Nuno Castelão.

A Santa Casa da Misericórdia da Chamusca inaugurou as obras de remodelação e reestruturação da creche “O Coelhinho” na manhã deste sábado, 23 de Setembro. O projecto permitiu aumentar para o dobro o número de vagas da creche que vai poder acolher mais de 80 crianças. A requalificação da creche envolveu a remodelação das salas para aumentar a rentabilidade energética, a adaptação de duas salas, a substituição da cobertura de fibrocimento, de portas e janelas e o arranjo dos espaços exteriores. O apoio do município foi de cerca de 310 mil euros.



A cerimónia de inauguração realizou-se na presença do provedor da Misericórdia da Chamusca, Nuno Castelão, do presidente da Câmara da Chamusca, Paulo Queimado, acompanhado da vereadora com o pelouro da acção social, Cláudia Moreira, e do director distrital da Segurança Social de Santarém, Renato Bento. A instituição está a comemorar os seus 40 anos.