Joana Salgado Emídio também ao murro

Sou directora executiva de O MIRANTE que faz hoje 36 anos. Sento-me em todas as secretárias do jornal e tento tratar por tu todos os assuntos. A minha vida são os leitores e os anunciantes. São as pessoas que andam sempre viradas para a frente. As que acreditam. As que gerem e administram empresas e instituições.