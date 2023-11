Frederica Barros é a Mulher Empresária

Administradora da Politejo há oito anos, recusa a ideia de não ser possível conciliar a vida profissional com a familiar, apesar de ter de improvisar.

Frederica Barros é a administradora de um negócio familiar que cresceu além-fronteiras, estando presente em três continentes com 10 unidades fabris. A Politejo, empresa de soluções termoplásticas para redes de infraestruturas, sediada em Azambuja, é o reflexo do espírito empreendedor da mulher empresária, que se foca na perseverança para alcançar os objectivos nos negócios.

Ainda antes de tirar o curso de Gestão o pai chamava-a nas férias de Verão para substituir funcionários de férias. Tinha 14 anos e passar os dias a trabalhar enquanto os amigos se divertiam não era programa que gostasse, mas agradava-lhe o envelope com dinheiro que recebia no final. Hoje, Frederica orgulha-se que a empresa fundada pelos seus pais, Ana Maria e João Barros, em 1978, seja líder nacional no fabrico de tubos e acessórios termoplásticos.

Administradora da Politejo há oito anos, recusa a ideia de não ser possível conciliar a vida profissional com a familiar, apesar de ter de improvisar. Como quando foi mãe pela terceira vez e montou um quarto improvisado na empresa para a recém-nascida estar aos cuidados de uma ama e perto de si. Para a empresária um líder tem de ser uma pessoa inspiradora, que zela pelo exemplo, acompanha equipas e que é um facilitador e um incentivador.