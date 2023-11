Mercadona é Excelência Empresarial

A Mercadona é uma marca líder que olha para os clientes como chefes e aposta na valorização dos colaboradores. A empresa de origem espanhola elegeu Portugal para o seu primeiro projecto de internacionalização. Conta com 49 lojas no país, entre as quais em Santarém e Alverca. Em 2024 Ana Carreto, responsável pela abertura de novos espaços, pretende abrir mais uma dezena de lojas,

A empresa já criou mais de 55 mil empregos, dos quais 3500 em Portugal. Um dos maiores investimentos, no valor de 225 milhões de euros, está a decorrer em Almeirim, com a construção do maior bloco logístico da empresa na Península Ibérica. A Mercadona, que é reconhecida como um exemplo nacional de descentralização da economia, distingue-se também pelo papel social, tendo doado 600 toneladas de produtos de primeira necessidade no primeiro semestre de 2023 no território português.

A qualidade nos produtos e serviço e a manutenção de preços baixos, são características que diferenciam a Mercadona de outras cadeias de distribuição portuguesas. Trabalha com cerca de mil fornecedores portugueses, entre os quais da região ribatejana. Em 2022 registou um volume de compras de 789 milhões de euros. O sucesso da empresa resulta da união de uma equipa à volta de um compromisso: satisfazer os clientes.