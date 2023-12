Visita a futuras residências para estudantes em Rio Maior

A Escola Superior de Desporto de Rio Maior, do Instituto Politécnico de Santarém, assinalou 26 anos na terça-feira, 5 de Dezembro.

Com a presença da ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, a comitiva visitou o local onde vão nascer as futuras residências para estudantes da escola, num projecto muito enaltecido pelo presidente do politécnico, João Moutão, e pelo director da escola, Nuno Pimenta.

As residências vão permitir alojar mais de uma centena de estudantes e a inauguração está prevista para 6 de Junho do próximo ano. No mesmo dia foram reconhecidos alunos e funcionários e actuaram as tunas Sal & Tuna e Bagatuna.