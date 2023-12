Natal já chegou a Samora Correia

O espirito natalício invadiu Samora Correia. A Praça da Republica encheu-se de cor e alegria esta sexta feira para receber o Mercado de Natal, que vai decorrer até domingo, dia 10 de Dezembro.

As colectividades aproveitam a ocasião para vender bolos e bebidas e as instituições da freguesia vendem artigos relacionados com a quadra.

Os artesãos expõem os seus produtos enquanto que ao lado se vendem farturas e pipocas.

As crianças divertem-se a andar de carrossel ou a tirar fotografias com o Pai Natal e Boneco de Neve. Os pais e avós acompanham os mais pequenos e viajam no comboio que circula gratuitamente pela freguesia.

O Palácio do Infantado tem as portas abertas aos visitantes que podem ver o presépio ao vivo e ir à Feira do Livro. A animação está a cargo do Grupo de Teatro Revisteiros.