Posse de José Miguel Noras como provedor da Misericórdia de Santarém com muitos notáveis na plateia

Vinte e dois anos depois de ter deixado a presidência da Câmara de Santarém, José Miguel Noras tomou posse como provedor da Santa Casa da Misericórdia de Santarém, cargo para o qual foi eleito no passado mês de Dezembro. A cerimónia de tomada de posse, realizada ao final da tarde de sexta-feira, 12 de Janeiro, decorreu na Igreja da Misericórdia, em Santarém, perante vasta plateia de convidados.



José Miguel Noras continua a ser uma figura com notoriedade e influência e teve na sua tomada de posse, para além dos principais autarcas do concelho, personalidades como a secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes, o ex-presidente da Câmara de Lisboa e ex-governante João Soares, o padre Vítor Melícias, o bispo de Santarém José Traquina, os deputados Hugo Costa, Manuel Afonso, Isaura Morais e Inês Barroso, o historiador Vítor Serrão, o presidente da CAP Álvaro Mendonça Moura, a ex-secretária de Estado e ex-vereadora Idália Serrão, entre outras individualidades civis, militares e religiosas e provedores de outras misericórdias da região.

No seu discurso, José Miguel Noras disse querer honrar o passado e investir no futuro da instituição, havendo diversos projectos em carteira que transitam do mandato de Hermínio Martinho, agora empossado presidente da mesa da assembleia geral. Um deles é a construção de uma Unidade de Cuidados Continuados junto ao actual lar de São Domingos.



A mesa administrativa, liderada por José Miguel Noras, tem como vice-provedora Lurdes Asseiro (antiga presidente do Politécnico de Santarém) e integra também a ex-vereadora Susana Pita Soares, Fernando Trindade, Jorge Segundo dos Santos, Gonçalo Sepúlveda, o ex-vereador Ricardo Segurado, Marta de Avillez Mascarenhas, João Fonseca de Oliveira e Maria da Conceição Matos. A mesa da assembleia-geral passa a ser liderada pelo provedor cessante Hermínio Martinho e conta ainda com o vereador Nuno Russo e João Carlos Arsénio. O conselho fiscal é presidido por João Peres e integra também Gonçalo Eloy, Rui Brito, Vítor Labrincha e Carlos Correia dos Reis.



Na cerimónia de tomada de posse, discursaram ainda o presidente cessante da assembleia geral, Mário Rebelo, o bispo de Santarém, D. José Traquina, o novo presidente da assembleia geral da Misericórdia de Santarém, Hermínio Martinho, o representante da União das Misericórdias Portuguesas, Manuel Maia Frazão, o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, e a secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes.



Garantindo que “o trabalho a desenvolver pelos membros da presente candidatura não promoverá qualquer tipo de rotura com as medidas transitadas da anterior mesa administrativa”, a candidatura de José Miguel Noras destacou, quando foi apresentada, que a “conjuntura actual não poderia ser de maior imprevisibilidade” mas tal não obstou a que assumisse a ambição “de chegar ao caminho onde os saldos negativos de exploração sejam invertidos”. E reforçou que essa tarefa beneficiará das consequências positivas dos projectos concebidos no mandato que agora chegou ao fim.