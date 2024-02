Mês da Enguia em Salvaterra de Magos com melhor programa de sempre

De 1 a 31 de Março, a enguia vai ser rainha em 17 restaurantes do concelho de Salvaterra de Magos. A apresentação da 28ª edição do Mês da Enguia decorreu na manhã de quinta-feira, 15 de Fevereiro, no auditório do edifício do Cais da Vala, em Salvaterra de Magos. Falaram o presidente da Câmara de Salvaterra de Magos, Hélder Esménio, o presidente do Turismo do Alentejo e Ribatejo, José Santos, João Artur Oliveira, da Confraria da Enguia, e em representação da Escola Profissional de Salvaterra de Magos, a chefe Noélia Costa.

A par da restauração, aderem alojamentos, operadores turísticos, produtores de vinhos e licores. Hélder Esménio referiu que a programação da edição de 2024 é talvez a mais recheada de sempre.