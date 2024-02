Torres Novas premiou quem se destacou no Desporto

Mais de 250 pessoas estiveram presentes na Gala do Desporto de Torres Novas, que decorreu no Teatro Vírginia, na noite de sexta-feira, 16 de Fevereiro.

A Gala do Desporto de Torres Novas premiou vários atletas e associações do concelho. A cerimónia contou com a presença de mais de 250 pessoas, entre elas Filipa Martins, atleta olímpica na modalidade de ginástica acrobática. Durante a gala houve ainda demonstrações de judo, jodô e actuação do grupo musical Dénis Trio.

Aqui ficam algumas imagens da Gala do Desporto de Torres Novas que se realizou na sexta-feira, 16 de Fevereiro.