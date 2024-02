Santarém Cup envolve um milhar de jovens futebolistas

A décima edição do torneio de futebol de formação Santarém Cup tem como padrinho André Almeida, ex-futebolista do Benfica que esteve presente durante a apresentação e sorteio da prova, que vai decorrer de 27 a 30 de Março. Durante quatro dias vão passar por Santarém cerca de mil atletas e 60 árbitros, para além de técnicos, dirigentes e muitos familiares dos jovens atletas. Na edição de 2024 vão estar presentes 68 equipas de 36 clubes de todo o país e ainda uma equipa de França.

No escalão sub-8 vai jogar-se futebol de cinco, em sub-10, sub-11 e sub-12 joga-se futebol de sete, sendo a novidade o escalão sub-13 em formato futebol de nove. Os jogos vão ser disputados em quatro campos: Escola Superior Agrária de Santarém; Campo de Santa Iria da Ribeira de Santarém; Ex-Escola Práctica de Cavalaria, em Santarém; e no campo do CCRD Moçarriense. Jaime Simões, Marta Melão, Hugo Tavares e Rafael Alcobia, todos ex-jogadores da Académica de Santarém, são os embaixadores do torneio.

A apresentação do torneio Santarém Cup decorreu na tarde de 28 de Fevereiro no W Shopping e contou com a presença de Carlos Esteves, presidente da Associação Académica de Santarém, Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém, Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara de Santarém, Diamantino Duarte, presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém, e Paula Borrego, administradora da empresa Borrego Leonor & Irmão, entre outras personalidades.