Ribatejo destaca-se na BTL

Os municípios da região estão a promover-se até domingo na Bolsa de Turismo de Lisboa, na FIL, no Parque das Nações.

O Ribatejo está representado no stand da Entidade Regional de

Turismo do Alentejo e Ribatejo com o slogan “Ribatejo, Viva a Festa”.

A entidade de turismo tem no total mais de 100 expositores, num dos maiores stands da feira.

O município de Benavente aproveitou o certame para lançar o cartaz deste ano do Festival do Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas, que vai decorrer em Samora Correia, e promover o seu doce Carolinata.

O município de Santarém também apostou forte na BTL com um stand próprio e lançou o novo material de promoção turística o postal Rota do Azulejo. O número de dormidas tem vindo a crescer no concelho e na BTL o município apresentou alguns empreendimentos turísticos que estão a ser construídos.

O município de Vila Franca de Xira brindou com o Encostas de Xira, vinho que está a ser promovido na feira por enólogos. Vila Franca de Xira tem um stand principal mas também está presente no stand

do Turismo de Lisboa, beneficiando dos visitantes que procuram actividades nos concelhos limítrofes da capital.

A BTL vai estar na FIL até domingo,3 de Março.