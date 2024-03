Escoteiros da Póvoa de Santa Iria celebram aniversário com olhos postos no futuro

Não houve chuva nem vento forte o suficiente para travar mais de uma centena de escoteiros do grupo 257 da Póvoa de Santa Iria de celebrar na manhã de sábado, 9 de Março, o oitavo aniversário do grupo.

Excepcionalmente a festa foi feita no polidesportivo do Centro Popular de Cultura e Desporto.

O Grupo 257 celebrou oito anos de existência e trabalho junto dos jovens e da comunidade e fez a festa com os escoteiros, pais e a comunidade.

Inês Horta Santos, de Alverca, recebeu a insígnia de "Escoteiro de Pátria", a mais alta distinção no desenvolvimento escotista jovem.

A ocasião contou com a presença do presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, que se fez acompanhar do seu vereador para a juventude, João Pedro Baião e da presidente da junta de freguesia, Ana Cristina Pereira.

