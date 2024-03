Procissão em honra de São José em Santarém mobilizou centenas de participantes

Procissão em honra de São José percorreu as ruas do centro histórico de Santarém acompanhada pela Sociedade Musical e Recreativa do Xartinho.

A missa e a procissão em honra de São José, momentos simbólicos das festas da cidade de Santarém, mobilizaram centenas de cidadãos, que percorreram em cortejo algumas ruas do centro histórico de Santarém. A procissão, que começou e terminou na Sé Catedral de Santarém, teve a participação de autarcas e de elementos de diversas instituições e colectividades do concelho. O acompanhamento musical foi da responsabilidade da Sociedade Musical e Recreativa do Xartinho. As Festas de São José terminam esta terça-feira, 19 de Março.