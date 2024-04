ISLA Santarém celebra 40 anos em fase de grande desenvolvimento

Na sessão solene no Convento de São Francisco, em Santarém, foi destacado o crescimento que o ISLA Santarém tem registado na última década ao serviço do ensino e formação.

O ISLA Santarém celebrou 40 anos de actividade ao serviço da cidade e da região com uma sessão solene na manhã de sábado, 6 de Abril, no Convento de São Francisco, e o mínimo que se pode dizer é que a ternura dos quarenta é também sinónimo de pujança. A instituição de ensino privado, que conta actualmente com mais de 1500 alunos (tinha 256 em 2013/2014) e uma oferta formativa reforçada e diversificada, tem registado um crescimento assinalável na última década, mais do que quintuplicando o número de alunos, entre os quais se contam hoje 230 estrangeiros. A cereja no cimo do bolo foi a inauguração, no ano passado, do novo campus no centro histórico de Santarém, no emblemático edifício onde durante décadas esteve a estação de Correios da cidade.

Perante uma plateia repleta de professores, de alunos e familiares e de múltiplas personalidades, entre autarcas e representantes de diversas instituições, Domingos Martinho, director do ISLA Santarém, destacou o crescimento que a instituição de ensino tem registado, mas não esqueceu de agradecer a quem fundou e ajudou a firmar o projecto, nomeadamente Joaquim Pinto e António Madeira, já falecidos, bem como a todos os que contribuíram para o desenvolvimento e consolidação da instituição.

A integração do ISLA Santarém no grupo Lusófona abriu novos horizontes e hoje a instituição afirma-se como um projecto formativo onde o ensino e a investigação se tem conjugado com a inovação e empreendedorismo. Domingos Martinho agradeceu ao grupo pelas excelentes condições de trabalho que proporciona a toda a comunidade académica, que a par com a qualidade do corpo docente é essencial para se atingirem níveis de ensino de excelência. “Somos hoje uma escola mais preparada para responder às necessidades da região”, sublinhou, assumindo que actualmente não é fácil atrair novos estudantes, pois a nossa região tem perdido população e está cada vez mais envelhecida demograficamente.

Afirmando que o ensino superior em Portugal tem vivido uma situação complexa e desfavorável e que ainda existe tratamento discriminatório por parte do poder entre ensino superior público e privado, Domingos Martinho disse esperar que o recente desdpacho publicado em Diário da República, a autorizar o funcionamento dos ciclos de estudos do ISLA Santarém no novo campus “seja um sinal de esperança de que melhores dias hão-de vir”. E deixou claro que Santarém pode continuar a contar com o ISLA.

O dinamismo que o ISLA Santarém tem evidenciado na última década foi também destacado pelo presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, que sublinhou também as parcerias que existem, como a que permite a abertura de diversos monumentos à visitação com recurso a alunos da instituição de ensino. Em representação da administração da COFAC - Cooperativa de Formação e Animação Cultural falou Conceição Soeiro, que deu os parabéns aos responsáveis do ISLA Santarém. A presidente da associação de estudantes, Margarida Domingos, deixou breves palavras em nome dos alunos e a oração de sapiência esteve a cargo de Pedro Jorge Gonçalves, que falou sobre saúde mental.

Lembranças, prémios e hino

A manhã foi de festa para a comunidade ISLA Santarém, com a entrega de lembranças a professores e colaboradores e de prémios e diplomas a dezenas de alunos. Não faltou também a estreia ao vivo do hino alusivo aos 40 anos do ISLA Santarém, criado pelos músicos Ricardo Gama e João Correia, que animaram a sessão. A manhã terminou com a actuação da IssóTuna – Tuna Académica do Ribatejo.