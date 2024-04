Festival do Bacalhau foi um sucesso dos Quarentões 2024

O Festival do Bacalhau é uma forma de se angariarem verbas para as Festas de Pontével.

Restaurantes e particulares tornaram possível o Festival do Bacalhau dos Quarentões de Pontével, com a doação dos mais diversos pratos de bacalhau. O evento foi organizado pela comissão de Festas de Pontével, que cozinhou o Torricado de Bacalhau. Com esta iniciativa, grupo pretende angariar verbas para as festas que se realizam no primeiro fim-de-semana de Setembro. O buffet juntou 214 pessoas na sede dos Quarentões, no domingo, 7 de Abril.