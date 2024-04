Ana Miranda: a mais portuguesa de todos os escritores brasileiros

No segundo painel da homenagem a Ana Miranda, que está a decorrer na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Francisco Topa e Arnaldo Saraiva destacaram a obra da autora cearense como responsável pela reinvenção do romance histórico no Brasil. André Seffrin também deixou a sua homenagem partilhando um texto denominado Retrato Em Que O Artista Não Se Esconde, onde abordou a vasta bibliografia da autora de A Última Quimera.