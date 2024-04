Murais pintados por artistas assinalam Liberdade em Benavente

Gonçalo Mar, Joana Pitanga e João Massano foram convidados pela Câmara de Benavente para retratarem a Liberdade no espaço escolar e espaço público.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O município de Benavente começou a assinalar os 50 anos do 25 de Abril com arte. Na sexta-feira foram inaugurados os murais, que foram pintados por três artistas convidados pela câmara.

O tema proposto era a Liberdade que foi retratada pela artista plástica, Joana Pitanga, através de uma pintura feita na Escola Duarte Lopes, em Benavente, e que mereceu o elogio dos alunos. “Dona Liberdade” deu cor às paredes da escola numa intervenção que durou uma semana até ficar concluída.

Já fora da escola, no posto de electricidade da Rua Álvaro Rodrigues de Azevedo, o artista natural de Benavente, João Massano, compôs um painel contemporâneo.

“Construída por todos, todos os dias” é o nome da intervenção que chama a atenção para a Liberdade, através do desenho de várias mãos.

O dia começou com a inauguração do mural na Escola Básica e Secundária Professor João Fernandes Pratas, em Samora Correia. O artista da margem sul, Gonçalo Mar, pintou “Pratas da casa” numa das paredes do estabelecimento de ensino.

*Reportagem para conferir numa edição impressa de O MIRANTE