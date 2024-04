Reitor da Universidade Estácio de Sá, do Brasil, em Santarém para o lançamento do livro sobre "O Herói Desconhecido"

Flávio Murilo Gouvea esteve em Santarém durante 11 e 12 de Abril para o lançamento da biografia de Estácio de Sá, da autoria de Orlando Raimundo, numa edição da Rosmaninho Editora de Arte. O Reitor participou ainda na Homenagem à escritora Ana Miranda que decorreu no dia 10 de Abril na Universidade de Letras do Porto onde foi apresentado Musa Praguejadora- a vida de Gregório de Matos, também com chancela da Rosmaninho.

Em Santarém, Flávio Murilo Gouvea visitou o Museu Pedro Canavarro e os principais monumentos de Santarém, juntamente com Ana Miranda, André Seffrin, Alexei Bueno e outros convidados da editora para o lançamento dos dois livros.