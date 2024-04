Juíza pede prioridade para a justiça nos 50 anos do 25 de Abril na Relação de Évora

A juíza presidente do Tribunal da Relação de Évora, Albertina Pedroso, disse na abertura do colóquio comemorativo dos 50 anos do 25 de Abril, que é preciso fortalecer a independência da justiça.

A juíza presidente do Tribunal da Relação de Évora, que abrange o distrito de Santarém, abriu o colóquio comemorativo dos 50 anos do 25 de Abril no palácio onde está o tribunal, chamando a atenção para as vulnerabilidades do sistema e a necessidade de se fortalecer a independência do poder judicial. Na sessão que decorreu na tarde desta terça-feira, 23 de Abril, Albertina Pedroso lembrou que no Estado Novo a justiça era condicionada e realçou a importância da justiça como o último reduto da garantia dos direitos e liberdades. O colóquio contou com um momento musical do Grupo Coral Cantares de Évora.