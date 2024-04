partilhe no Facebook

Alunos da Reynaldo dos Santos recriam acontecimentos do 25 de Abril

Os alunos do Agrupamento de Escolas Professor Reynaldo dos Santos, em Vila Franca de Xira, recriaram esta quarta-feira vários momentos-chave do 25 de Abril de 1974.

A iniciativa partiu da Área Curricular de História, através do professor Jorge Santos e Raquel Soares, em articulação com o Departamento de Português e Biblioteca Escolar.

A manhã começou com emissão radiofónica de músicas da época

seguida do primeiro comunicado do MFA. O discurso do capitão Salgueiro Maia às tropas da Escola Prática de Cavalaria de Santarém foi lida pelos alunos.

A escola parou para assistir à recriação do cerco ao Quartel do Carmo e libertação de prisioneiras políticas que decorreu no pátio.

No final todos cantaram o hino nacional num momento emotivo para os docentes e convidados.

A comunidade educativa envolveu-se de corpo e alma no projecto que começou a ser pensado em Novembro de 2023. Além da recriação da data os trabalhos dos alunos alusivos aos 50 anos do 25 de Abril estão expostos por toda a escola.

