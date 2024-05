Zona ribeirinha de Samora Correia está a receber o maior evento anual organizado pelo município de Benavente. O Festival do Arroz Carolino promete música, gastronomia e muita animação até domingo, 19 de Maio.

Samora Correia é palco do Festival do Arroz Carolino este fim-de-semana

Abriu ontem portas o Festival do Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas, que decorre até domingo na zona ribeirinha de Samora Correia.

O evento anual é organizado pela Câmara de Benavente e erguido todos os anos com a prata da casa. Os funcionários desdobram-se para garantir que corre tudo dentro das exceptativas dos milhares de visitantes que são esperados ao longo dos três dias do certame.

Na inauguração do certame, o presidente do município, Carlos Coutinho defendeu o festival e os moldes em que se realiza. O autarca respondeu aos críticos sublinhando que a maior prova de sucesso do evento é a sua realização.

O festival tem o apoio da Entidade de Turismo do Ribatejo. O vice-presidente da entidade, Pedro Beato, com raízes em Benavente, afirmou que o arroz carolino é um grande festival do Ribatejo.

Finalizadas as intervenções oficiais autarcas e convidados agarram-se aos tachos e ajudaram os chefes a preparar os pratos de arroz carolino. No final todos provaram as iguarias à medida que os visitantes chegavam.

Ao longo deste fim-de-semana espera-se muita música com Xutos Pontapés e David Carreira, além de venda de artesanato e espaço para as crianças poderem brincar.

As entradas são gratuitas.

