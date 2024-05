Cerimónia agraciou os bombeiros do concelho de Vila Franca de Xira com 10,20 e 30 anos de serviço.

Dia Municipal do Bombeiro assinalado na Castanheira do Ribatejo

O Dia Municipal do Bombeiro assinalou-se domingo na Castanheira do Ribatejo, sob o olhar atento da população. Na ocasião foram distinguidos os bombeiros que cumpriram 10,20 e 30 anos de serviço e foi apresentado o novo Veículo Ligeiro de Combate a Incêndios (VLCI), adquirido com apoio financeiro municipal no valor de 55 mil euros, e que ficará ao serviço dos Bombeiros de Castanheira do Ribatejo.

A direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castanheira aproveitou a cerimónia para alertar para a necessidade de um novo quartel, tendo em conta que o actual é pequeno para a corporação.

O presidente do município de Vila franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira avançou no seu discurso que já foi publicado em Diário da República o conjunto de benefícios fiscais que a câmara de Vila Franca de Xira atribuiu aos bombeiros do concelho.

No final da cerimónia decorreu o desfile apeado e motorizado dos seis corpos de bombeiros do concelho, ao som da Banda de Música dos Bombeiros da Póvoa de Santa Iria.

