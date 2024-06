Primeiro-ministro esteve em Mação para destacar coragem na luta contra os incêndios

Reunião decorreu esta terça-feira, dia 4 de Junho e contou com a presença do primeiro-ministro Luís Montenegro, do presidente do município de Mação, Vasco Estrela e do presidente da Aflomação, António Louro. Apos a reunião decorreu a cerimónia oficial de lançamento dos trabalhos das Operações Integradas de Gestão da Paisagem (OIGP).