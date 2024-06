Alentejo e Ribatejo vão ser as estrelas da BTL do próximo ano

A força da identidade ribatejana e das tradições alentejanas vão ser a grande estrela da edição do próximo ano da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), que se realizará de 12 a 16 de Março. Na tarde de 6 de Junho, durante a atribuição dos prémios BTL na FIL, em Lisboa, foi anunciado que o Turismo do Alentejo e Ribatejo vai ser o destino nacional convidado para a edição de 2025. O vice-presidente da Fundação AIP, António Ramalho, destacou a importância económica do turismo na alavancagem da economia portuguesa. O Alentejo e Ribatejo é a região do país onde a procura e oferta de turistas mais tem crescido e isso deixa orgulhosa a equipa liderada por José Manuel Santos.

Na cerimónia, onde também se ficou a saber que Leiria será o município convidado do próximo ano, estiveram presentes entre outras individualidades a presidente da Câmara de Alpiarça, Sónia Sanfona e Anabela Freitas, vice-presidente do Turismo do Centro. Na festa houve cantares alentejanos, a actuação do músico leiriense David Fonseca e quem mais gerou a curiosidade dos presentes, o Grupo Etnográfico de Danças e Cantares de Alpiarça, que dançou dois fandangos.

