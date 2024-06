António celebra meio século dedicado ao cartoon em VFX

Vila Franca de Xira inaugurou na tarde deste domingo, 23 de Junho, uma grande exposição dedicada exclusivamente aos 50 anos de carreira do cartoonista António Antunes, natural da cidade.

Além da família, amigos e autarcas estiveram presentes na inauguração o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o ex-presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso e até o padre Vítor Melícias.

Nos discursos foi vincada a necessidade de se defender cada vez mais o jornalismo e, sobretudo, o cartoon, como formas supremas da liberdade de expressão e garante da democracia.

A mostra fica patente até 20 de Outubro no Museu do Neo-Realismo e no Celeiro da Patriarcal.

