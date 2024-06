Maria Rei eleita Rainha das Vindimas de Azambuja

Maria Rei, 21 anos, foi eleita no domingo Rainha das Vindimas do Concelho de Azambuja. A Jovem concorreu enquanto representante da freguesia de Azambuja e agora vai participar no Concurso Rainha das Vindimas de Portugal, promovido pela Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV).

Mais do que um concurso de beleza a rainha das vindimas é uma prova de conhecimento, em que as sete candidatas têm de saber a história, tradições e eventos de cada uma das freguesias, com destaque para a produção vitivinícola.

As candidatas 2024 desfilaram na passerelle do Mercado Diário de Aveiras de Cima sob o olhar atento do júri, autarcas locais, familiares e amigos. As jovens usaram trajes típicos do Ribatejo e trabalho agrícola, roupa casual e traje de noite.

A azafama de bastidores é grande entre maquiagem, guarda roupa e penteados para que tudo corra bem em palco.

As candidatas querem todas levar o prémio para casa mas dizem que a competição entre elas é saudável e levam boas amizades.

