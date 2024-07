Campinos continuam a ser a estrela do Colete Encarnado em Vila Franca de Xira

Milhares encheram as ruas da cidade no sábado de Colete Encarnado mantendo o simbolismo do dia mais icónico da festa.

Para uns é a curiosidade de conhecer o Colete Encarnado que é uma das 7 Maravilhas da Cultura Popular. Para outros, é viver novamente momentos de alegria e convívio reencontrando amigos e família.

A tarde de sábado na festa do Colete Encarnado em Vila Franca de Xira voltou a ser o dia mais simbólico das festividades, onde o município prestou tributo à figura do campino e onde a ligação entre o campo e a cidade mais se sentiu.

Com milhares de visitantes nas ruas, foi homenageado este ano Joaquim Júlio Correia, conhecido por Matateu, que recebeu o pampilho de honra com o nome de Manuel Borda de Água, falecido em 2019.

O seu estado de saúde não lhe permitiu montar a cavalo e foi acompanhado por família e amigos no momento solene.

Como habitualmente, seguiu-se o cortejo pelas ruas da cidade, acompanhado dos restantes campinos, amazonas e tertúlias.

É uma reportagem para ler na edição impressa de O MIRANTE e aqui ficam alguns dos melhores momentos da tarde.