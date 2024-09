O MIRANTE esteve na Doca da Marinha, em Lisboa, para conversar com as equipas participantes.

Arruda dos Vinhos subiu ao pódio do Red Bull Flugtag

Santarém, Azambuja, Vialonga e Arruda dos Vinhos estiveram representadas no Red Bull Flugtag Lisboa, um evento de criatividade, audácia e espírito de equipa. Arruda dos Vinhos ficou em 2º lugar com a sua criação. A distância percorrida foi de quatro metros, ligeiramente menor do que a dos vencedores.

O júri avalia a criatividade do projecto, performance no momento do lançamento e distância percorrida pelo engenho após abandonar a plataforma. A vitória foi para uma equipa de Caldas da Rainha.