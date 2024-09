Alma do Vinho anima Alenquer com vinhos, gastronomia e concertos até domingo

O festival Alma do Vinho anima Alenquer até domingo, com uma programação variada que une vinhos, gastronomia, lazer e música. A inauguração oficial contou com a presença do secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado, e do presidente do município de Alenquer, Pedro Folgado, que sublinharam a importância do evento para o enoturismo e para a economia local.

O festival Alma do Vinho está a decorrer até domingo em Alenquer. A inauguração contou ontem com a participação do secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado e do secretário de Estado do Planeamento e do Desenvolvimento Regional, Hélder Reis e ainda da embaixadora da Croácia em Portugal.

O presidente do município de Alenquer, Pedro Folgado destacou no discurso inaugural a evolução do festival, que tem contribuído para a dinamização da economia local. Sem esquecer as raízes da cultura da vinha e do vinho, Alenquer não deixa de acompanhar as tendências globais nesta área.

Pedro Machado sublinhou que o objectivo que Portugal traçou é posicionar-se como o melhor destino enoturístico do Mundo e para isso contribuem eventos como a Alma do Vinho. No final dos discursos o presidente da Comissão Vitivinícola Regional de Lisboa, Francisco Toscano Rico entregou com os autarcas e governantes os prémios do Concurso de Vinhos de Alenquer. Foram agraciados vários produtores a maioria com mais do que um reconhecimento.

A Alma do Vinho é um evento para toda a família que reúne prova de vinhos, gastronomia, actividades de lazer e concertos. Esta noite vai subir ao palco Nininho Vaz Maia, a partir das 22h00, no Parque da Romeira.