Festival de Folclore com casa cheia em Santa Eulália

Música, convívio e etnografia foram celebrados no sábado na 24ª edição do Festival de Folclore, que decorreu no Grupo Desportivo de Santa Eulália, Vialonga.

O Grupo Desportivo de Santa Eulália, Vialonga, recebeu no sábado a 24ª edição do seu Festival de Folclore com casa cheia. O anfitrião do encontro foi o rancho da casa “Os Camponeses” que foram os primeiros a actuar, seguido da actuação do rancho “Os Mensageiros da Alegria” de Vila Nova de Ceira, Góis e a finalizar subiu ao palco o Grupo tradicional “Os Casaleiros Casais dos Britos”, Azambuja.

O festival é um momento de reencontros em que se celebra a tradição e etnografia. Entre música e dança vendem-se farturas, bifanas e imperiais. Pelo jantar termina o festival e no salão da colectividade servem-se cerca de 300 refeições, neste caso rancho e canja de galinha, confeccionadas pelas três cozinheiras residentes.

O festival de folclore é um dos momentos anuais mais importantes da colectividade e conta com o apoio da população e do comércio.

