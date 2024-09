Alimentação Animal em debate durante dois dias em Santarém

As XIII Jornadas e II Fórum de Alimentação Animal decorrem esta quarta e quinta-feira no Convento de São Francisco

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

As décimas terceiras Jornadas e segundo Fórum de Alimentação Animal decorrem no Convento de São Francisco, em Santarém, nos dias 18 e 19 de Setembro juntando agentes do sector e outros interessados, nomeadamente estudantes.

Na sessão de abertura intervieram o presidente da Câmara de Santarém, João Leite; Rui Gabriel, membro da Direcção de Secção de Pré-Misturas e Aditivos; Romão Braz, presidente da IACA - Associação Portuguesa dos Industriais de Alimentos Compostos para Animais, e Susana Pombo, directora geral da Alimentação e Veterinária. Estava prevista a presença do ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, que no entanto cancelou a agenda para estes dias devido à calamidade dos fogos florestais.

A organização do encontro pertence à IACA - Associação Portuguesa dos Industriais de Alimentos Compostos para Animais e ao FeedInov CoLAB (Laboratório Colaborativo para a investigação e inovação em alimentação animal).

Segundo a orgaização, a alimentação animal representa até 70% do custo de produção da actividade pecuária que, por sua vez, representa 36% na economia agrícola nacional, operando actualmente com um sobrecusto de 25 a 30% face aos preços praticados em 2019, antes da situação pandémica, da guerra na Ucrânia e da intensificação do conflito israelo-palestiniano.

A esse problema juntam-se os custos de energia tendencialmente em alta, as exigências ambientais europeias, como o regulamento sobre a desflorestação (EUDR), e uma nova vaga de tensões no triângulo Europa, Estados Unidos e China, com o consequente e previsível aumento de custos nas matérias-primas e ingredientes para a alimentação animal.

Todo esse contexto justifica o pedido ao Governo para que mantenha no Orçamento do Estado para 2025 a isenção do IVA nas transacções deste sector, a qual termina em 31 de Dezembro de 2024, aliviando a tesouraria de industriais e explorações agropecuárias.