Nos bastidores da Baja Portalegre 500 com a equipa de O MIRANTE

No final do primeiro dia da edição deste ano da Baja Portalegre 500, a mais antiga prova de Todo-o-Terreno nacional, os mecânicos da Prolama meteram mãos à obra e durante cerca de duas horas estiveram a afinar o carro da equipa de O MIRANTE. Frederico Roque, como piloto principal, e Joana Salgado, como navegadora, entraram agora no último dia de prova.