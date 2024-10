União de Santarém homenageou campeões nacionais da 3ª divisão em 1974

partilhe no Facebook

No dia 1 de Setembro de 1974, a União de Santarém conquistou o seu primeiro título nacional com a equipa sénior de futebol a sagrar-se campeã da 3ª divisão, numa final em que bateu o Sporting da Covilhã por 2-0. Este sábado, 26 de Outubro, o clube aproveitou o jogo contra o mesmo Sporting da Covilhã, a contar para a Liga 3, para homenagear a equipa que há meio século fez história. A homenagem decorreu durante o intervalo do jogo, que desta vez sorriu aos beirões, que venceram por 1-0.

Durante a breve cerimónia, em pleno relvado do Chã das Padeiras, o presidente da União de Santarém, Pedro Patrício, e o presidente da Câmara de Santarém, João Leite, deixaram palavras de agradecimento aos homens que voltaram a levantar a taça e a ser muito aplaudidos.

Para a posteridade ficam os nomes dos campeões. Presentes na homenagem estiveram Carlos Nunes, José João, Horácio Margal, Horácio Martins, Conceição, Rogério, Júlio Galveias, José Luís, Albano, Armando, Pedro Flávio, Pelarigo, Ribeiro e Paulino. Não puderam comparecer Costa, Vítor Santos, Ernesto e Diogo. Dessa equipa já faleceram Medeiros, Barreiros, Enock, Vítor António, Carlos Duarte e Edmundo.