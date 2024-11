partilhe no Facebook

Comoção no último adeus ao bebé Vicente Telles Caldeira em Coruche

As cerimónias fúnebres do bebé Vicente Telles Caldeira, de apenas dois meses, realizaram-se esta segunda-feira, 18 de Novembro, na Igreja São João Baptista, actual Igreja Matriz de Coruche, e no cemitério local.

O recém-nascido perdeu a vida num trágico acidente ocorrido no passado dia 13 de Novembro, na Estrada Nacional 119, no Biscainho, concelho de Coruche.

O velório teve início pelas 10h00, seguindo-se, às 14h00, a celebração de uma missa e encomendação da alma. Por decisão da família, as cerimónias foram abertas ao público, como forma de agradecer a onda de solidariedade recebida de milhares de pessoas após a tragédia.

O funeral prosseguiu às 15h00, com o corpo a ser sepultado no cemitério de Coruche, no jazigo da família, onde o pequeno Vicente ficará para a eternidade.

Centenas de pessoas quiseram despedir-se do petiz e deixar uma mensagem de apoio à família Ribeiro Telles, entre os quais o autarca Pedro Santana Lopes ou o administrador e ganadeiro Sebastião Ortigão Costa, assim como personalidades ligadas ao mundo taurino.

O acidente de 13 de Novembro deixou feridas a mãe de Vicente, Graça Ribeiro Telles Caldeira, e as suas quatro irmãs. Uma das crianças continuava a inspirar cuidados médicos à data das cerimónias.

A família regressava a casa depois de ter deixado o pai das crianças, João Caldeira, no aeroporto de Lisboa, quando ocorreu o acidente que vitimou Vicente.