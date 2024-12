O oitavo aniversário da Loja do Cidadão de Santarém foi assinalado com a visita da ministra da Juventude e da Modernização, Margarida Balseiro Lopes.

Loja do Cidadão de Santarém com mais de um milhão de atendimentos em 8 anos

A Loja do Cidadão de Santarém registou mais de um milhão de atendimentos em oito anos de funcionamento. Aberto ao público desde 19 de Dezembro de 2016, o espaço concentra diversos serviços da administração central e autárquica e ainda balcões de empresas privadas. Durante 2024 registaram-se quase 115 mil atendimentos.

O oitavo aniversário da Loja do Cidadão de Santarém foi assinalado com a visita da ministra da Juventude e da Modernização, Margarida Balseiro Lopes, que descerrou uma placa alusiva ao momento, em conjunto com o presidente da Câmara de Santarém, João Leite. A governante inaugurou ainda na mesma tarde de 19 de Dezembro o Espaço do Cidadão na Junta de Freguesia de Póvoa da Isenta. No dia 20 de Dezembro é a vez de serem inaugurados Espaços do Cidadão nas juntas de freguesia de Moçarria, Amiais de Baixo e Gançaria.

A ministra foi recebida com música da Sal e Tuna, tuna feminina da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, e visitou as instalações juntamente com uma comitiva composta por autarcas, dirigentes de diversos serviços e entidades da administração pública e outros convidados.

A Loja de Cidadão de Santarém conta actualmente com quatro serviços de atendimento do município de Santarém: Espaço Cidadão, Urbanismo, Receitas e Espaço Empresa. Conta ainda com serviços da Autoridade Tributária, Águas de Santarém, Galp, FLOENE (ex-Tagusgás), AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes, Exército Português e E-Redes. Acolheu ainda, provisoriamente, de 24 de Setembro de 2019 até 16 de Novembro de 2020, o atendimento da Segurança Social de Santarém,.

Segundo informação do município de Santarém, já se registaram 1.027.353 atendimentos nestes oito anos. Durante 2024 registaram-se, até ao momento, 114.515 atendimentos.