Festa e tradição no leilão dos cargos em Atouguia

A localidade de Atouguia, Alenquer, manteve a tradição secular e realizou no domingo à tarde o leilão dos cargos.

Após a missa, realizada na capela de São Sebastião, os cargos foram transportados até à colectividade do Atouguia Futebol Clube para serem leiloados. A chuva não travou a tradição, mas apressou o transporte dos cargos que foram carregados a braços ao som da fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Alenquer.

Os cargos são armações em madeira revestidas com murta e enfeitados com laranjas e bolos de açafate. A pessoa que arrematar o cargo no leilão terá de o melhorar e apresenta-lo na festa do ano seguinte. Com o passar dos anos os cinco cargos deram lugar a três, com tamanhos diferentes, e que têm ficado na posse das mesmas famílias que preservam a tradição.

Os mais antigos não sabem ao certo a origem da festa e o motivo porque se enfeita o cargo com laranjas, mas sabem que a tradição é para cumprir.

