Sessão solene de aniversário decorreu no quartel da corporação e reuniu familiares e amigos dos bombeiros, autarcas e dirigentes.

Bombeiros de Vialonga celebram 48 anos com casa cheia

Os Bombeiros Voluntários de Vialonga assinalaram 48 anos no sábado, 15 de Fevereiro, com casa cheia. Familiares de bombeiros, amigos, corporações vizinhas, autarcas e dirigentes nacionais marcaram presença no quartel da corporação para assistir à cerimónia solene.

De acordo com a presidente da direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vialonga, Cristiana António, o trabalho dos bombeiros é reconhecido, mas a gestão é desafiante porque há-que garantir equipamentos e viaturas adequadas à resposta que os bombeiros têm de dar no terreno.

Na ocasião, o presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, foi agraciado pela Liga dos Bombeiros Portugueses por tudo o que faz em prol dos bombeiros.

Os bombeiros de Vialonga vão a eleições no próximo dia 29 de Março e foi lançado um desafio aos sócios para apresentarem as suas listas ao acto eleitoral até 10 de Março.

