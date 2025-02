Bruno Martins prefere perder um negócio a enganar um cliente

Natural da Fajarda, Bruno Martins entrou no mundo imobiliário em 2006 e nunca mais olhou para trás. Com uma carreira marcada pelo sucesso, passou por Lisboa, onde foi reconhecido pela Forbes, mas decidiu regressar às origens para fundar a Ribatec Imobiliária.

Hoje, lidera uma equipa de confiança, dedicada a ajudar quem procura mais do que uma casa—um lar. Com ética e transparência, acredita que o segredo do sucesso está em ouvir as pessoas e valorizar cada negócio.

O mercado de Coruche está em crescimento, impulsionado por quem quer encontrar qualidade de vida fora dos grandes centros. Com a construção do novo aeroporto no concelho vizinho de Benavente a região ganha ainda mais relevância, atraindo novos residentes e investimentos.

Esta é uma entrevista que pode ser lida na edição impressa de O MIRANTE.