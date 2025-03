Mau tempo provoca estragos na Póvoa de Sta. Iria, Forte da Casa e Alverca

O temporal desta madrugada fez estragos na Póvoa de Santa Iria, Forte da Casa e Alverca do Ribatejo. Árvores de grande porte caíram, varandas cederam e sinais de trânsito foram arrancados pelo vento. As autoridades trabalharam sem descanso para limpar os destroços de uma noite de sobressalto.

O mau tempo não deu tréguas na Póvoa de Santa Iria, Forte da Casa e Alverca do Ribatejo. O vento e a chuva não deixaram dormir os moradores, e os estragos, esta manhã, eram bem visíveis.

Durante a madrugada, ruiu uma varanda na Rua Soeiro Pereira Gomes, no Forte da Casa. No momento, não estava ninguém no passeio, mas, a O MIRANTE, os moradores afirmam que há mais varandas no mesmo prédio rachadas e em risco de queda.

Na Póvoa de Santa Iria, caíram muitas árvores de grande porte, que acabaram por danificar viaturas. Um dos casos ocorreu no Bairro da Chepsi.

Os vidros das paragens de autocarro partiram-se com a força do vento, assim como outdoors e sinais de trânsito. Na zona ribeirinha da Póvoa de Santa Iria, junto à urbanização Villa Rio, os sinais de trânsito, praticamente novos, estão caídos no passeio.

Na urbanização Malvarosa, em Alverca do Ribatejo, o vidro de uma varanda de um prédio não resistiu ao vento e cedeu. Na mesma freguesia, caíram árvores e também se registaram danos em viaturas.

Na manhã desta quinta-feira, 20 de Março, os funcionários das juntas de freguesia não tinham mãos a medir, tal como os bombeiros, Protecção Civil e a PSP.

