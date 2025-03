Explosão no Campo de Tiro em Benavente causa um morto e um ferido grave

Uma explosão no Campo de Tiro causou segunda-feira, 31 de Março, a morte a um trabalhador e ferimentos graves noutro, ambos civis, durante trabalhos de gestão florestal, informa a Protecção Civil.

O alerta foi dado às 13:45, tendo sido mobilizados para o local 15 operacionais, apoiados por seis viaturas e por um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Em comunicado, a Força Aérea esclareceu que o incidente foi “um acidente de trabalho” e adiantou que as vítimas pertenciam a uma empresa privada contratada para a gestão florestal do campo de tiro. No momento da explosão, encontravam-se a realizar o corte de pinheiro manso fora dos perímetros das carreiras de tiro.

A Força Aérea anunciou ainda a abertura de um processo de averiguação para apurar as circunstâncias do acidente.