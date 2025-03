Ambas as vítimas são civis e o acidente aconteceu com um engenho explosivo

Um morto e um ferido em explosão no Campo de Tiro da Força Aérea no concelho de Benavente

Pelo menos uma pessoa morreu e outra ficou ferida esta segunda-feira, 31 de Março, na sequência de uma explosão no Campo de Tiro de Alcochete, no concelho de Benavente. De acordo com a Proteção Civil, ambas as vítimas são civis e o alerta foi dado às 13h45 após “detonação de um engenho explosivo”.

No local, encontra-se seis viaturas, 15 operacionais e um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).