Entroncamento celebra 51 anos de Abril com apelo à defesa da democracia

O município do Entroncamento assinalou os 51 anos do 25 de Abril com um programa diversificado, desde a 26ª Corrida pela Liberdade até à formal sessão solene, onde os autarcas reforçaram a importância da revolução e a defesa dos valores democráticos.

As comemorações do 25 de Abril no Entroncamento arrancaram com a tradicional Corrida da Liberdade, seguida da sessão solene no Largo José Duarte Coelho. A manhã foi marcada por momentos musicais e de poesia e ainda pelos discursos dos autarcas do concelho, que reforçaram os valores da democracia e a contínua defesa da liberdade na sociedade conturbada dos dias de hoje.

Em destaque esteve a intervenção da presidente da câmara municipal, Ilda Joaquim (PS), que assumiu o cargo este ano em substituição de Jorge Faria. Na sua intervenção, a autarca destacou o papel das mulheres na transformação social do pós-25 de Abril e fez um apelo à memória coletiva e à valorização das conquistas de Abril, sublinhando a importância da educação, da igualdade de género, da saúde pública e da participação cívica para manter a defesa da liberdade e democracia.

“É muito importante não esquecer o percurso feito. Sempre houve opressão no mundo, mas também houve sempre alguém que lutou pela liberdade. É a nossa capacidade de querer mais que faz de nós seres humanos e que nos dá capacidade de lutar todos os dias pela liberdade”, salientou Ilda Joaquim.

Após a cerimónia, foi inaugurada a exposição “Ouvir o Tempo a Chegar”, na Galeria Municipal, continuando as celebrações às 18h00, com o espectáculo “José Afonso, Outros Cantos e Utopias” no Cineteatro São João.