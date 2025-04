Alpiarça homenageou resistentes antifascistas nas comemorações do 25 de Abril

O concelho de Alpiarça celebrou os 51 anos da revolução de 25 de Abril de 1974 com vários momentos de tradição e cultura, numa edição que quis homenagear a resistência à ditadura. A Festa da Liberdade realizou-se junto ao Mercado Municipal de Alpiarça, numa tarde inteiramente dedicada à celebração dos valores da Revolução de Abril.

As comemorações arrancaram às 15h00 com a inauguração do monumento escultórico “Aos Resistentes Antifascistas”, uma obra da autoria do escultor Armando Ferreira, que homenageia os que lutaram contra a ditadura, especialmente os que viviam no concelho.

Pelas 16h00, o ambiente encheu-se de cor e tradição com momentos de folclore e dança protagonizados pelo Rancho Folclórico da Casa do Povo de Alpiarça, o Grupo Etnográfico “Albandeio”, o Grupo de Dança do Agrupamento de Escolas José Relvas e o Festival Internacional de Folclore, Culturas e Artes (FIFCA), com a participação especial de uma comitiva oriunda da Polónia.

Em simultâneo, decorriam diversos ateliês temáticos que convidaram à participação activa da comunidade, especialmente os mais novos. Às 17h00, teve lugar a entrega dos prémios da 5.ª edição dos Jogos Florais de Alpiarça, uma iniciativa que promoveu a escrita e a reflexão em torno da temática da liberdade. O dia encerrou com o concerto “Cantares do Zeca”, às 18h00, um tributo musical a Zeca Afonso, interpretado por uma banda de covers que percorreu alguns dos temas mais emblemáticos do cantor e símbolo da resistência ao regime.