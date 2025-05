Foros da Charneca volta a ter posto médico ao fim de uma década

Cerca de dez anos depois de ter encerrado, o Posto Médico de Foros da Charneca, no concelho de Benavente, voltou a abrir portas com médico, fruto da colaboração entre a Câmara Municipal e a Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, num regresso muito aguardado pela população.

O posto médico de Foros da Charneca, no concelho de Benavente, reabriu sexta-feira, 9 de Maio, após uma requalificação suportada pelo município.

O centro de saúde funcionará nas segundas-feiras no período da manhã e no período da tarde às quintas-feiras e, segundo o Conselho de Administração da ULS do Estuário do Tejo, servirá uma população na ordem das três centenas de pessoas.

Esta reinauguração ocorre cerca de dez anos depois do espaço se encontrar encerrado e depois da persistência da população que lutou para desenvolver o acesso a cuidados médicos primários no posto médico.

O posto médico terá um administrativo, que ainda não foi disponibilizado, e terá um dos principais rostos o médico Silva Guerra, profissional de saúde que, apesar de reformado, regressou para prestar serviço nesta localidade, acumulando funções no posto de saúde de Santo Estêvão.

A população respondeu à chamada e compareceu em peso na reinauguração do posto médico, onde esteve também o presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, Carlos Andrade Costa, assim como o presidente da Câmara Municipal de Benavente, Carlos Coutinho, entre outros autarcas.