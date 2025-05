Granja em pé de guerra contra exploração pecuária às portas da aldeia

A população da Granja, em Vialonga, voltou a protestar contra a instalação de uma exploração pecuária junto à aldeia. Os moradores, com apoio da junta, preparam-se agora para avançar com uma providência cautelar em tribunal.

A população da Granja, em Vialonga, continua a lutar contra a instalação de uma exploração pecuária às portas da aldeia. Mais de meia centena de pessoas manifestaram-se no sábado junto ao terreno da exploração, onde as máquinas continuavam a trabalhar, imunes ao protesto.

Depois do abaixo-assinado, e com a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e a Junta de Freguesia de Vialonga do lado da população, os moradores vão avançar para tribunal, onde pretendem interpor uma providência cautelar para travar a movimentação de terras.