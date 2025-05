O rugby está em alta em Santarém e vai ter novo campo

A Câmara de Santarém e o Rugby Clube de Santarém lançaram a primeira pedra do novo campo na antiga Escola Prática de Cavalaria, num investimento de 2,1 milhões de euros. Um acto simbólico que foi precedido de uma recepção, nos paços do concelho, à equipa que garantiu recentemente a subida ao patamar mais alto da modalidade em Portugal.

No mesmo dia em que homenageou a equipa sénior masculina do Rugby Clube de Santarém que alcançou o feito de subir ao principal campeonato nacional da modalidade, a Câmara de Santarém lançou a primeira pedra do novo campo de râguebi, no complexo do antigo quartel da Escola Prática de Cavalaria (EPC). A cerimónia, realizada ao final da tarde de segunda-feira, 26 de Maio, marcou o arranque de um investimento de 2,1 milhões de euros que inclui balneários, bancadas e campos de treino destinados ao Rugby Clube de Santarém.

“Este projecto é crucial porque reforçamos as condições do clube de rugby, que fez história ao conquistar a promoção à primeira divisão de honra, e regeneramos uma zona central da cidade com uma nova âncora desportiva”, afirmou o presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), acrescentando que o novo campo deve estar pronto em Maio de 2026. O autarca explicou que o processo da construção do campo de rugby sofreu atrasos devido a obstáculos técnicos, como a necessidade de estacaria, que aumentou os custos, e à revisão legal do projecto, o que implicou aguardar visto do Tribunal de Contas.

O projecto inclui a construção de balneários, bancadas, ginásio, salas de treino, um campo de treino adjacente e uma sala de reunião. Segundo João Leite, o investimento insere-se num plano mais amplo de regeneração urbana e desportiva que ascende aos 15 milhões de euros, financiado através de empréstimo bancário, e onde está previsto a criação “de uma área de lazer e desporto” com circuitos de manutenção e um novo pavilhão desportivo, cujo projecto de execução está em fase final. O objetivo, acrescentou, é construir naquela zona da antiga EPC diversos equipamentos para dar resposta não só ao rugby, mas também a outras modalidades como o futebol.

Notícia mais desenvolvida na próxima edição semanal de O MIRANTE.