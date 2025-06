Feira Nacional de Agricultura em Santarém até 15 de Junho

partilhe no Facebook

Já está a decorrer mais uma edição da Feira Nacional de Agricultura em Santarém. Este ano sem a presença do Presidente da República na inauguração, coube ao ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, e ao comissário europeu para a Agricultura, Christophe Hansen, fazerem as honras de abertura do certame.

Entre os convidados contaram-se muitas figuras da política regional e local, deputados e eurodeputados, agentes económicos, dirigentes associativos e outras personalidades. O evento voltou a contar com um pavilhão da União Europeia, onde foi entregue o certificado de denominação de origem protegida ao sal e flor de sal de Rio Maior.