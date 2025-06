FeirOurém decorre até domingo em Ourém

partilhe no Facebook

A FeirOurém já arrancou em Ourém. A inauguração aconteceu no final de tarde de quarta-feira, 18 de Junho. O certame, que se realiza no Parque da Cidade António Teixeira e Centro Municipal de Exposições, decorre até domingo, 22 de Junho. Não faltam espaços dedicados à gastronomia, aos automóveis, maquinaria agrícola e outras actividades económicas, além de espectáculos e diversões para públicos de todas as idades.