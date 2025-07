Vila Franca de Xira voltou a celebrar a imagem do campino

Os campinos, amazonas, cavaleiros e tertúlias voltaram a ser as estrelas do momento alto da festa do Colete Encarnado, em Vila Franca de Xira, na tarde de sábado, 5 de Julho.

A homenagem ao campino voltou a reunir centenas de pessoas na praça do município e nas ruas da cidade.

Este ano foi homenageado o campino António Caipira Grilo, de 65 anos, que levou o pampilho de honra com tributo póstumo ao nome de Orlando Vicente, natural da Castanheira do Ribatejo.

No seu habitual discurso o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, voltou a defender que o concelho de Vila Franca de Xira tem modernidade mas também tradições ligadas à tauromaquia, muito vincadas na comunidade, que têm de ser respeitadas e promovidas.

